Tubarões ameaçados de extinção estão se reproduzindo

Pesquisadores da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) fizeram uma descoberta significativa: tubarões-mangona estão se reproduzindo no litoral norte de São Paulo. Este achado ocorreu após a análise de mais de 400 horas de imagens capturadas ao longo de quatro anos no arquipélago de Alcatrazes.



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