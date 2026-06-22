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Tubarões ameaçados de extinção estão se reproduzindo

Registro mostra animal da espécie mangona gestante; população foi reduzida em 90%

Link Record News|Do R7

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Pesquisadores da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) fizeram uma descoberta significativa: tubarões-mangona estão se reproduzindo no litoral norte de São Paulo. Este achado ocorreu após a análise de mais de 400 horas de imagens capturadas ao longo de quatro anos no arquipélago de Alcatrazes.

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