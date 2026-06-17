Vizinhos fazem guerra de fogos de artifício em Salvador

Na última madrugada em Salvador, moradores relataram uma intensa guerra de fogos de artifício que se estendeu pela madrugada. As explosões cessaram apenas com a chegada das viaturas policiais ao local. Embora essa prática seja proibida na Bahia, é comum durante esta época do ano.



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