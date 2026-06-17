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Vizinhos fazem guerra de fogos de artifício em Salvador

Conflito continuou durante a madrugada, quando as viaturas policiais chegaram

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Na última madrugada em Salvador, moradores relataram uma intensa guerra de fogos de artifício que se estendeu pela madrugada. As explosões cessaram apenas com a chegada das viaturas policiais ao local. Embora essa prática seja proibida na Bahia, é comum durante esta época do ano.

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