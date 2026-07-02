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Alimento japonês à base de soja fermentada viraliza nas redes sociais

Com cheiro e gosto marcantes, iguaria tem dividido opiniões

News das 10|Do R7

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Natto é um alimento tradicional do Japão feito à base de soja fermentada. Com uma textura pegajosa e sabor marcante, tem dividido opiniões entre os consumidores.

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