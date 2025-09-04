Atleta russo 'desafia a gravidade' com saltos acrobáticos em diferentes equipamentos na Rússia
Egor Arakcheev faz sucesso com movimentos ousados, técnica refinada e apresentações cheias de energia em espaços públicos
O jovem Egor Arakcheev, de 20 anos, tem feito sucesso na Rússia por suas habilidades em saltos acrobáticos. O atleta realiza apresentações em praças e circos, utilizando molas nos pés para aumentar a altura dos pulos.
Seus shows acontecem em diversos locais, sempre atraindo a atenção do público. O número de admiradores cresce à medida que ele incorpora movimentos cada vez mais complexos em suas performances.
Últimas