Atleta russo 'desafia a gravidade' com saltos acrobáticos em diferentes equipamentos na Rússia

O jovem Egor Arakcheev, de 20 anos, tem feito sucesso na Rússia por suas habilidades em saltos acrobáticos . O atleta realiza apresentações em praças e circos, utilizando molas nos pés para aumentar a altura dos pulos.





Seus shows acontecem em diversos locais, sempre atraindo a atenção do público. O número de admiradores cresce à medida que ele incorpora movimentos cada vez mais complexos em suas performances.