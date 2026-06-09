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Espécie ameaçada desembarca em zoológico de Taiwan

Dupla de macho e fêmea chega após viagem da China e inicia período de adaptação

News das 10|Do R7

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Dois pandas vermelhos desembarcaram no zoológico de Taipei, em Taiwan, depois de uma viagem vinda de Xangai, na China.

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