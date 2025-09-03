Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

China


Festival que celebra iogurte local atrai centenas de chineses à Bulgária

Alimento da culinária búlgara é conhecido por suas propriedades benéficas para a saúde

News das 10|Do R7

Todos os anos, centenas de turistas da China vão até uma vila nas montanhas da Bulgária para um festival que celebra o iogurte local, famoso pelos benefícios que suas bactérias boas — encontradas somente nessa região do planeta — trazem à saúde.

O item se tornou popular entre os chineses em 2009, quando uma empresa do país comprou uma das matérias-primas do iogurte búlgaro e distribuiu alimento semelhante à população.

  • news-das-10
  • Bulgária
  • China
  • Saúde

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.