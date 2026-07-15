Jude Bellingham recebe homenagem curiosa em Londres

A estação de trem Bellingham, em Londres, teve seu nome alterado temporariamente para “Jude Bellingham” em homenagem ao meio-campista da seleção inglesa. A mudança estava prevista para durar apenas um dia durante a Copa do Mundo de 2026. No entanto, devido ao sucesso entre os torcedores, a ação foi estendida por mais alguns dias.



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