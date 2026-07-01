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Transmissão é interrompida em momento decisivo de jogo da Copa do Mundo

Torcedores paraguaios não conseguiram ver o que estava acontecendo nos pênaltis

News das 10|Do R7

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Durante a decisão por pênaltis do Paraguai contra a Alemanha, uma falha na transmissão deixou centenas de torcedores sem saber o que acontecia no campo.

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