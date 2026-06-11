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Varejo veste as cores verde e amarelo para atrair clientes

Comerciantes esperam que vendas ultrapassem 10% em comparação à última Copa do Mundo

News das 10|Do R7

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O comércio brasileiro está vivenciando um período de intensa movimentação com a chegada da Copa do Mundo. Com a expectativa crescente dos torcedores, comerciantes investem em decoração temática e produtos relacionados ao futebol para aumentar as vendas.

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