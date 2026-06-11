Varejo veste as cores verde e amarelo para atrair clientes

O comércio brasileiro está vivenciando um período de intensa movimentação com a chegada da Copa do Mundo. Com a expectativa crescente dos torcedores, comerciantes investem em decoração temática e produtos relacionados ao futebol para aumentar as vendas.



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