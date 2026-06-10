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Voos na França simulam gravidade zero para novos estudos

Cientistas trabalham para entender como o corpo humano reage fora da Terra

News das 10|Do R7

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Cientistas na França estão realizando experimentos inovadores ao embarcar em uma aeronave que simula condições de gravidade zero.

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