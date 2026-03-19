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4 em cada 10 alunos de graduação EAD desistem de estudar

Brasil já tem mais estudantes de ensino superior a distância do que presencial

News das 19h|Do R7

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A presidente do Semesp, Lúcia Teixeira, discute um levantamento que revela que 67% dos alunos que abandonam cursos de Educação a Distância (EAD) têm mais de 25 anos.

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