4 em cada 10 alunos de graduação EAD desistem de estudar

A presidente do Semesp, Lúcia Teixeira, discute um levantamento que revela que 67% dos alunos que abandonam cursos de Educação a Distância (EAD) têm mais de 25 anos.



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