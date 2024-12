Alerta amarelo: São Paulo corre risco de alagamento em quase todas as regiões nesta quinta-feira (5)

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) informou que está em alerta amarelo para as chuvas desta quinta-feira (5) em São Paulo. Há probabilidade de alagamento em quase todas as regiões da cidade — zonas norte, oeste, leste, centro, Marginal Tietê e Marginal Pinheiros. Ainda que as áreas de instabilidade formadas pelo calor e pela atuação da brisa marítima nesta tarde tenham perdido a força, a chuva continua intensa em diversas regiões.