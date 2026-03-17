Autoridades falam sobre aumento dos combustíveis

Durante uma entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (17) sobre o aumento no preço dos combustíveis, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu a importância de que áreas estratégicas como a energia devem ter uma maior participação do governo.



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