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Autoridades falam sobre aumento dos combustíveis

Coletiva foi convocada nesta terça (17) no Ministério da Justiça com presença da ANP

News das 19h|Do R7

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Durante uma entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (17) sobre o aumento no preço dos combustíveis, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu a importância de que áreas estratégicas como a energia devem ter uma maior participação do governo.

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