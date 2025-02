Aviões com quase 200 colombianos deportados dos EUA pousam em Bogotá nesta terça (28)

Dois aviões da Força Aérea Colombiana pousaram, nesta terça-feira (28), em Bogotá com quase 200 migrantes deportados pelos Estados Unidos, após tensões diplomáticas com o governo de Donald Trump . Através das redes sociais, o presidente colombiano, Gustavo Petro, exigiu condições para os deportados, criticou as novas medidas do presidente norte-americano e se recusou a permitir a entrada de voos militares dos EUA. Petro alegou preocupação sobre as condições de transferência , o que desencadeou uma crise diplomática com ameaças tarifárias mútuas.



Horas depois, Bogotá aceitou os termos das políticas de Trump e encerrou a disputa que se intensificava. O presidente americano tinha anunciado altas tarifas sobre as importações da Colômbia e a embaixada dos Estados Unidos suspendeu a emissão de vistos .