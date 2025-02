Baleia-jubarte é resgatada após ficar presa em redes de pesca na Polônia

Na Polônia , uma baleia-jubarte foi resgatada nesta quarta-feira (26), após ficar presa em redes de pesca a 80 metros da costa. O incidente mobilizou o Serviço Polonês de Busca e Resgate Marítimo, equipes voluntárias de emergência aquática e bombeiros. O mamífero de cerca de 40 toneladas foi libertado e agora segue monitorado enquanto busca o caminho de volta ao Mar do Norte. A presença do animal no Mar Báltico é considerada preocupante por especialistas.