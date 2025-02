Brasil teve 30 acidentes aéreos e 12 mortes em 2025

O Brasil teve 30 acidentes aéreos e 12 pessoas morreram por esse motivo em 2025. Também foram registrados 247 incidentes no período, sem prejuízos evidentes. Já em 2024, o número de mortes por acidentes aéreos foi de 152, mais que o dobro do que foi registrado no ano anterior.



De acordo com dados do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), o principal motivo dos acidentes aéreos é falha ou mau funcionamento do sistema, logo em seguida do motor, além de outros fatores como colisão com aves e perda de controle no solo. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados em que há maior concentração de ocorrências.