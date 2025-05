Cachorro é 'arremessado' pela janela de carro após colisão entre dois veículos em Uberlândia (MG)

Um cachorro foi flagrado caindo pela janela de um carro após a colisão de dois veículos em Uberlândia, em Minas Gerais , nesta terça-feira (27). Apesar do susto, testemunhas disseram que nem a motorista, nem o animal ficaram feridos. As imagens acendem alerta para a importância de garantir a segurança no transporte dos bichinhos.



Segundo o Código Brasileiro de Trânsito , o transporte de animais de forma inadequada configura infração. O condutor responsável recebe três pontos na carteira e precisa pagar multa de cerca de R$ 88. Caso o animal esteja no banco do motorista, a punição sobe para quatro pontos e multa de R$ 130.