Ciclista é atropelado por carro em alta velocidade em Curitiba

Um jovem ciclista foi atingido por um carro enquanto seguia seu trajeto em Curitiba, Paraná. O incidente ocorreu quando o veículo passou em alta velocidade e colidiu com a bicicleta da vítima. Após o impacto, o ciclista foi lançado contra um carro estacionado nas proximidades. O motorista envolvido não prestou socorro e deixou o local sem acionar as autoridades ou serviços de emergência.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!