Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ciclista é atropelado por carro em alta velocidade em Curitiba

Jovem foi atingido e arremessado sobre carros estacionados na rua

News das 19h|Do R7

  • Google News

Um jovem ciclista foi atingido por um carro enquanto seguia seu trajeto em Curitiba, Paraná. O incidente ocorreu quando o veículo passou em alta velocidade e colidiu com a bicicleta da vítima. Após o impacto, o ciclista foi lançado contra um carro estacionado nas proximidades. O motorista envolvido não prestou socorro e deixou o local sem acionar as autoridades ou serviços de emergência.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Curitiba
  • Paraná
  • acidente-de-transito
  • news-19-horas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.