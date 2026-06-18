Cidades grandes enfrentam dificuldades na alfabetização

Em 2025, o Brasil registrou 66% das crianças alfabetizadas ao final do ensino fundamental. A meta é chegar a 80% até 2030. Entretanto, a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira da USP aponta desafios nas grandes cidades paulistas para garantir a alfabetização na idade certa.



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