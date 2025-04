Corumbá (MS) suspende aulas até 4 de maio devido a surto de doenças respiratórias

Corumbá, município do Mato Grosso do Sul , anunciou a suspensão de aulas devido a surto de doenças respiratórias . A restrição vale para as redes pública e privada, iniciou nesta segunda-feira (28) e tem previsão de término em 4 de maio, mas o prazo pode ser prorrogado conforme a evolução do cenário epidemiológico. No último monitoramento, a taxa de positividade alcançou 87% — das 16 coletas feitas, 14 indicaram infecção da doença.



A Secretaria Municipal de Saúde também anunciou a suspensão de eventos com potencial aglomeração. São recomendados ainda o isolamento e o uso de máscaras por pessoas que apresentem sintomas respiratórios, principalmente em locais com grande circulação de público.



A Secretaria Municipal destacou ainda a imunização contra a gripe em grupos prioritários, que são maioria entre os internados. O município enfrenta superlotação de postos de saúde e unidades de emergência.