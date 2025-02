Cratera engole jardim e toma parte de rua no sul da Inglaterra

Uma enorme cratera se abriu no meio da rua, na segunda-feira (17), em Godstone, no sul da Inglaterra , deixando metade da pista comprometida. O jardim de uma das casas chegou a ser engolido pelo buraco. Na terça-feira (18), ela já havia crescido cerca de 20 metros. Um cano de água estourou após o asfalto ceder, o que levou à interrupção no fornecimento aos imóveis. A eletricidade também foi afetada. Os dois serviços foram retomados nesta quarta-feira (19), mas ainda há preocupação diante do risco de canos de gás se romperem e causarem alguma explosão.



Diante disso, autoridades ordenaram a retirada de moradores de cerca de 30 residências. Não há relato de feridos. De acordo com a BBC britânica, as casas foram construídas há cerca de três anos, no local de uma antiga pedreira de areia. As causas da cratera estão sendo investigadas.