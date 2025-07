Desejo de sair do aluguel explica alta nas vendas de imóveis em SP, diz presidente da Abrainc

A cidade de São Paulo teve uma alta de 24% nas vendas de imóveis entre janeiro e maio de 2025. Segundo um levantamento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, pelo menos 47 mil unidades foram vendidas na capital paulista no período.



Em entrevista ao News das 19h desta terça-feira (15), Luiz França, presidente da Abrainc, diz que “mesmo com a taxa de juros ainda alta, o que explica esse avanço é, principalmente, a busca das famílias por conquistar a casa própria, sair do aluguel e ter mais segurança patrimonial”.



Segundo França, o “mercado diversificado, com lançamentos em todas as faixas de renda”, impulsionou novos projetos em regiões valorizadas e aumento nas vendas de imóveis de médio e alto padrão.



“Outro ponto que mostra saúde do mercado é a redução de estoque, principalmente no médio-alto padrão, sinalizando que os lançamentos estão sendo absorvidos rapidamente”, destaca o especialista.