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Dois estudantes são presos após ataque em escola nas Filipinas

Jovens de 14 e 15 anos mataram três colegas e feriram outros sete no local

News das 19h|Do R7

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Dois estudantes abriram fogo em uma escola de ensino médio na cidade de Tacloban, no centro das Filipinas. O incidente ocorreu no início do dia e resultou na morte de três alunos e deixou outros sete feridos. Os suspeitos, com idades entre 14 e 15 anos, foram presos após o ataque.

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