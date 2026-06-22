Dois estudantes são presos após ataque em escola nas Filipinas

Dois estudantes abriram fogo em uma escola de ensino médio na cidade de Tacloban, no centro das Filipinas. O incidente ocorreu no início do dia e resultou na morte de três alunos e deixou outros sete feridos. Os suspeitos, com idades entre 14 e 15 anos, foram presos após o ataque.



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