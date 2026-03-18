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Dupla de motociclistas assalta pedestre em SP

Vítima chega a tirar a camiseta para mostrar que não está armada

News das 19h|Do R7

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Um pedestre foi abordado por dois motociclistas e teve o celular roubado em São Paulo. A Polícia Militar foi acionada, mas os suspeitos não foram localizados até o momento.




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