Falso motoboy: homem se passa por entregador para roubar celular em SP

Uma câmera de segurança flagrou um motociclista com uma mochila de entregador de aplicativo roubando o celular de uma mulher, na zona norte de São Paulo . As imagens foram registradas no último sábado (18). Segundo a Secretaria de Segurança, o vídeo será analisado para identificar o ladrão.



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