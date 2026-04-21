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Falso motoboy: homem se passa por entregador para roubar celular em SP

Caso ocorreu na zona norte da capital paulista e foi registrado por uma câmera de segurança

News das 19h|Do R7

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Uma câmera de segurança flagrou um motociclista com uma mochila de entregador de aplicativo roubando o celular de uma mulher, na zona norte de São Paulo. As imagens foram registradas no último sábado (18). Segundo a Secretaria de Segurança, o vídeo será analisado para identificar o ladrão.

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