‘Falta de informação gera falta de oportunidades’, diz empresário sobre escassez de vaga para surdos

Apesar de um mercado de trabalho aquecido no Brasil, algumas comunidades ainda enfrentam dificuldades para encontrar um emprego ou crescer na carreira devido à falta de políticas inclusivas nas empresas. É o caso de surdos, que correspondem a 11 milhões de pessoas que buscam colocação profissional.



Em entrevista à RECORD NEWS , Cleber Santos, CEO da Helpvox, plataforma de acessibilidade para surdos em videochamadas, explica que muitas companhias não possuem uma cultura inclusiva, o que reduz as oportunidades e gera escassez de vagas.



Para mudar esse cenário, o CEO destaca a necessidade de capacitação de diversos setores da empresa, como gestores e recursos humanos, desenvolvendo um olhar com foco na empregabilidade de pessoas com deficiência .