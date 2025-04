A febre amarela mata seis em cada dez pacientes infectados no estado de São Paulo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Até março deste ano, foram confirmados 42 casos e 24 mortes no estado , com a maioria das vítimas sem vacinação. As autoridades reforçaram a campanha de imunização e pediram que a população procure postos de saúde antes de viajar para regiões rurais. Atualmente, mais de 80% dos paulistas estão imunizados.



Segundo Regiane de Paula, da Coordenadoria de Controle de Doenças, a febre amarela tem ciclos ligados às mudanças climáticas e ao período chuvoso. O vírus, transmitido por mosquitos silvestres, geralmente circula em áreas de mata.