Ficar com dinheiro transferido por acidente pode levar à prisão, diz advogado

Em entrevista ao News das 19h desta sexta-feira (28), Marcelo Godke, especialista em direito bancário, alerta que não devolver uma transferência recebida por engano pode gerar sérios problemas para o cliente.



O advogado explica que esta situação se enquadra no crime de apropriação indébita , previsto no Código Penal Brasileiro, que consiste em reter algo que não lhe pertence. A pena varia de dois a cinco anos de prisão — além de multa.



Fora isso, quem fica com o valor indevido pode enfrentar um processo civil por enriquecimento sem causa. Nesse caso, além de ser obrigado judicialmente a devolver o montante, também precisará arcar com os custos processuais.