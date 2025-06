Gold Card de Trump já tem quase 70 mil inscritos em lista de espera

Segundo o secretário de comércio dos Estados Unidos, quase 70 mil pessoas já aderiram à lista de espera pelo “ Gold Card ” de Donald Trump. O visto de residência americano, que exige pagamento de US$ 5 milhões, teria como objetivo atrair líderes empresariais e organizações a se estabelecerem e operarem no país.



Enquanto isso, o governo lida com críticas ao endurecimento nas políticas migratórias. Após uma onda de protestos pelo país, o presidente mobilizou a Guarda Nacional para reforçar a segurança em Los Angeles no último domingo (8), sem o aval do governador da Califórnia.