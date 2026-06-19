Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Guerra entre EUA e Irã deixa estragos na economia global

Alta do petróleo causou inflação em vários países e impactou o mercado financeiro

News das 19h|Do R7

  • Google News

O economista Ricardo Mello analisa as perspectivas para a economia mundial após a assinatura de um acordo entre Estados Unidos e Irã.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Economia
  • Estreito de Ormuz
  • Inflação
  • Petróleo

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.