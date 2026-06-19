Guerra entre EUA e Irã deixa estragos na economia global
Alta do petróleo causou inflação em vários países e impactou o mercado financeiro
O economista Ricardo Mello analisa as perspectivas para a economia mundial após a assinatura de um acordo entre Estados Unidos e Irã.
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