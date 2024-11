Hackers invadem aspiradores-robôs para observar vítimas nos EUA

Hackers estão invadindo aspiradores-robôs, dispositivos que se movem sozinhos para limpar a sujeira da casa. A intenção é espionar as vítimas pelas câmeras dos aparelhos e, além disso, ofender os moradores, segundo denúncias. As invasões ocorreram nos Estados Unidos, envolvendo robôs de uma marca chinesa. A empresa responsável por esses aspiradores se defendeu, afirmando que não encontrou evidências de que as contas foram realmente hackeadas ou que sofreram qualquer outra violação no sistema.