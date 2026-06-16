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Homem é preso após pular de carro em chamas durante fuga

Polícia encontrou 124 tijolos de maconha no veículo, que vinha de Foz do Iguaçu (PR)

News das 19h|Do R7

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Um traficante foi detido pela polícia no interior do Paraná depois que seu carro pegou fogo durante uma tentativa de fuga. O incidente ocorreu em Itapejara d'Oeste e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que o suspeito salta do veículo em movimento, já envolto por fumaça.

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