Homem é preso após pular de carro em chamas durante fuga

Um traficante foi detido pela polícia no interior do Paraná depois que seu carro pegou fogo durante uma tentativa de fuga. O incidente ocorreu em Itapejara d'Oeste e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que o suspeito salta do veículo em movimento, já envolto por fumaça.



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