Homem empina moto, bate em carro estacionado e foge em Ribeirão Preto (SP)

Um homem que empinava uma moto bateu em um carro estacionado em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo , nesta terça-feira (15). Em imagens de uma câmera de segurança, é possível ver o rapaz fazendo a manobra proibida, quando perde o controle e atinge a lateral de uma carro parado na rua. O motociclista caiu no chão, mas, aparentemente sem ferimentos, se levantou e fugiu do local, deixando o prejuízo para o dono do veículo.