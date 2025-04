Homem invade e incendeia escritório de advocacia em Pinhais, no Paraná Suspeito usou combustível para provocar as chamas e fugiu na sequência; autoridades policiais buscam o autor do ataque e investigam as motivações do crime

News das 19h|Do R7 22/04/2025 - 11h25 (Atualizado em 22/04/2025 - 11h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share