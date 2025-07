Homem que soltou baleia presa em rede de pesca cometeu crime ambiental? Especialista esclarece

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) apura a conduta de um homem que soltou a cabeça de uma baleia que estava presa em uma rede de pesca no mar, em Palhoça, na Grande Florianópolis (SC) , neste sábado (12). Ele estava em uma prancha no momento da retirada. O vídeo circulou nas redes sociais durante o fim de semana.



Segundo o órgão, há uma regulamentação específica que determina que intervenções em animais marinhos nesse tipo de situação só podem ser feitas por profissionais autorizados.



Em entrevista ao News das 19h , Rodrigo Bordalo, advogado especialista em direito ambiental, diz que “pela legislação brasileira ambiental, qualquer tipo de interferência em baleias e golfinhos pode ser entendida como molestamento intencional, proibido tanto na esfera penal quanto na administrativa".





"No entanto, para que haja crime, a lei exige que a conduta seja dolosa, ou seja, que a pessoa tenha a intenção de perturbar ou causar dano ao animal”. E, no caso analisado, pelo que se vê das imagens e pelas circunstâncias, não parece ter havido essa intenção”, completa Bordalo.



Uma portaria do Ibama “diz expressamente que se um leigo fizer isso, a conduta será tratada como molestamento intencional, o que pode gerar uma infração administrativa com uma multa de até R$ 2.500. Portanto, embora não haja crime, pode haver uma infração administrativa”, finaliza.