Impulsionada pelo conflito entre Israel e Irã, alta do petróleo pode afetar economia brasileira

A alta do petróleo , impulsionada pelo conflito entre Israel e Irã , pode afetar a economia brasileira, afirma o economista André Mirsky em entrevista ao News das 19h de segunda-feira (16). Segundo ele, devivo à crescente tensão no Oriente Médio, a tendência é que a Petrobras adquira o recurso no mercado internacional — que apresenta preços elevados —, tornando o combustível mais caro para os consumidores do país.



A cotação da commodity já havia registrado alta superior a 8% nas bolsas globais na última sexta-feira (13). O aumento ocorreu devido à possibilidade de interrupções na produção e no fornecimento do petróleo, já que a região onde estão localizados os dois países concentra grandes produtores e abriga o Estreito de Ormuz — por onde circula cerca de 20% de todo recurso consumido no mundo. “A instabilidade na região gera um temor da falta de oferta”, afirma o economista.