Insegurança alimentar contribui para consumo de produtos não saudáveis, diz nutricionista

Um estudo elaborado por pesquisadores de nutrição da Universidade de São Paulo , publicado em uma revista internacional, revelou que uma bolacha recheada pode diminuir cerca de 40 minutos de vida saudável. Já uma banana pode somar mais de oito minutos. A pesquisa aplicou pela primeira vez no país o Índice Nutricional de Saúde.



Em entrevista ao News das 19h desta terça-feira (20), Lucas Moura, nutricionista, pesquisador e coautor do artigo, explica que a pesquisa foi feita baseada em um estudo internacional, adaptando os cálculos para o padrão de consumo dos brasileiros. O resultado encontrado aponta que o país ainda consome majoritariamente alimentos in natura, como arroz, feijão e alguma proteína animal, carne ou frango.



O Brasil obteve uma média geral de menos seis minutos de vida saudável. “A alimentação tem tendido para um caminho em que promove muito menos saúde do que deveria”, diz o especialista. Ao olhar de forma mais localizada, “a vulnerabilidade e a insegurança alimentar também contribuem para que a essa alimentação seja menos promotora de saúde”, afirma.



O pesquisador ressalta que o impacto revelado não é imediato, e sim a longo prazo, uma vez que são utilizados dados de uma pesquisa populacional, então é preciso também levar em conta o contexto de como a alimentação ocorre.