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Míssil iraniano atinge Israel e faz carro capotar

Israelenses escapam por pouco de destroços do armamento

News das 19h|Do R7

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Um míssil caiu em Israel e causou danos significativos. Duas pessoas que passavam por um carro estacionado aceleraram o passo ao ouvir as sirenes. Embora os destroços do míssil tenham atingido dois veículos estacionados, não houve vítimas fatais.

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