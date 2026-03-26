Míssil iraniano atinge Israel e faz carro capotar

Um míssil caiu em Israel e causou danos significativos. Duas pessoas que passavam por um carro estacionado aceleraram o passo ao ouvir as sirenes. Embora os destroços do míssil tenham atingido dois veículos estacionados, não houve vítimas fatais.



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