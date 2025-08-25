'Nossa proposta não é acabar com as autoescolas', diz secretário Nacional de Trânsito

O Ministério dos Transportes quer baratear a emissão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Para isso, criou um projeto que inclui, entre outras mudanças, uma suspensão da obrigatoriedade de aulas nos centros de formação de condutores, conhecidos como autoescola. Essa proposta agora aguarda uma aprovação da Casa Civil e do presidente Lula para ser implementada.



Em entrevista ao News das 19h , Adrualdo de Lima Catão, secretário Nacional de Trânsito, explica os detalhes da proposta do governo.



"O problema social que a gente tem são 20 milhões de pessoas pilotando ou dirigindo hoje no Brasil sem CNH. Você vai perguntar por que 20 milhões de pessoas estão pilotando ou dirigindo sem CNH? A resposta é o custo, o custo é altíssimo", afirma.



De acordo com Catão, no novo modelo, o aluno vai poder optar por fazer o curso teórico online, gratuito, oferecido pelo governo. Quanto às aulas práticas, o aluno poderá escolher entre um instrutor de autoescola ou um instrutor autônomo, que vai dizer quantas aulas são necessárias para que ele aprenda. "Esse é um modelo que se aproxima mais de vários países do mundo que têm índices de mortalidade no trânsito melhores que os nossos", completa.