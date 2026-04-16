Pedido de vista adia análise do fim da escala 6x1 na CCJ
Documento final sugere tramitação gradual e diminuição de tributos para empresas
A CCJ está analisando três propostas que buscam alterar a atual escala de trabalho 6x1.
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