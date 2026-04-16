Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Pedido de vista adia análise do fim da escala 6x1 na CCJ

Documento final sugere tramitação gradual e diminuição de tributos para empresas

News das 19h|Do R7

  • Google News

A CCJ está analisando três propostas que buscam alterar a atual escala de trabalho 6x1.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • brasil
  • escala-6x1
  • ccj-comissao-de-constituicao-e-justica
  • brasilia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.