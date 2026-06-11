Pix recebe reconhecimento de 'alto renome' no Inpi

O governo federal anunciou o registro do Pix como uma marca de alto renome pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), assegurando máxima proteção no Brasil. Alexandre Lopes, diretor de marcas e indicações geográficas do Inpi, destacou que a classificação destaca a confiança e prestígio que o Pix conquistou entre os brasileiros.



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