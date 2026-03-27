Pressão estética é amplificada pela era digital

A crescente pressão estética impulsionada pelas redes sociais está levando muitas pessoas a buscarem procedimentos estéticos, não por desejo próprio, mas devido a padrões de beleza considerados inalcançáveis.



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