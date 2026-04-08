Salão de beleza é alvo de assalto por falsos entregadores

Clientes e funcionários de um salão de beleza em Santo André, na Grande São Paulo, passaram por momentos de terror quando dois criminosos disfarçados de entregadores invadiram o local. Celulares, dinheiro e itens como cremes e presentes de perfumaria foram roubados.



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