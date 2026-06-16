Semaglutida e tirzepatida ganham prioridade no tratamento de obesidade
Canetas viram tratamento inicial, sempre acompanhadas de mudanças no dia a dia, segundo pesquisa dos EUA
Novas diretrizes nos EUA recomendam o uso da semaglutida e da tirzepatida como tratamentos iniciais para a obesidade. Essas medicações devem ser utilizadas em conjunto com alterações no estilo de vida dos pacientes.
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