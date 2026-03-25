Senado aprova projeto que equipara misoginia a crime de racismo
Texto segue para análise dos deputados; pena será de um a três anos de prisão
Projeto estabelece penas mais severas para crimes relacionados à misoginia no Brasil. Senadora Soraya Thronicke é entrevistada sobre o tema.
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