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Senado aprova projeto que equipara misoginia a crime de racismo

Texto segue para análise dos deputados; pena será de um a três anos de prisão

News das 19h|Do R7

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Projeto estabelece penas mais severas para crimes relacionados à misoginia no Brasil. Senadora Soraya Thronicke é entrevistada sobre o tema.

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