Soldado sangrando e cavalo em fuga: desfile do Dia da Bastilha é marcado por cenas inusitadas

Nesta segunda-feira (14), um desfile militar ocorreu na Champs-Élysées, em Paris , para celebrar o Dia da Bastilha, que marca o início da Revolução Francesa. Durante a apresentação, um soldado foi visto com sangue escorrendo pela orelha. Um cavalo caiu durante o evento e outro animal se afastou da cavalaria sem controle. A cerimônia contou com a participação de vários regimentos do Exército e do presidente Emmanuel Macron .