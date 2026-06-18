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Tiros são ouvidos na Times Square, em Nova York; suspeito é detido

Departamento de polícia isolou a área após os disparos e investiga a motivação do menor apreendido; não há registro de feridos

News das 19h|Do R7

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Vários tiros foram ouvidos no fim da tarde desta quinta-feira (18), na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. O departamento de polícia da cidade isolou a área após os disparos. Um suspeito foi detido e uma arma de fogo foi apreendida junto com ele. Até o momento, não há registro de feridos.

O suspeito é um menor de 18 anos. A polícia ainda investiga o motivo desses disparos. O incidente acontece em meio à Copa do Mundo, com a Times Square sendo um dos principais pontos de encontro de torcedores na região.

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