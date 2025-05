Trabalhar 52 horas ou mais por semana pode alterar funcionamento do cérebro, diz pesquisa

Um estudo feito por pesquisadores da Coreia do Sul e publicado em uma revista médica afirma que trabalhar 52 horas ou mais por semana prejudica a memória, a resolução de problemas e ainda afeta as emoções.



Segundo a psiquiatra Maria Isabel Nestarez, os resultados da pesquisa são alarmantes, pois foram encontradas alterações físicas no cérebro, principalmente em áreas vinculadas às emoções, memórias e comportamento.



A psiquiatra afirma que, dentre as alterações, está a redução da massa cinzenta no córtex pré-frontal, responsável por planejar, tomar decisões e organizar nossas emoções, e um aumento da amígdala cerebral, região que controla o medo e o estresse.



“Foi observado um desequilíbrio no nível de neurotransmissores importantíssimos, como a dopamina e a serotonina, e hormônios como o cortisol”, diz Maria Isabel. Segundo a médica, as alterações explicam a apresentação de cansaço crônico, dificuldade de concentração e episódios depressivos em pessoas que trabalham demais.