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Trump defende acordo com Irã em discurso na cúpula do G7

Presidente prometeu uma compensação financeira caso os iranianos 'se comportem'

News das 19h|Do R7

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André Lajst, cientista político e presidente-executivo da StandWithUs Brasil, analisa as falas do presidente norte-americano e o novo momento da guerra;

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