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Trump suspende ataques no Irã por duas semanas

Presidente dos EUA diz que medida foi tomada após conversas com o Paquistão

News das 19h|Do R7

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu adiar por duas semanas uma ação contra o Irã, procurando negociar a reabertura do estreito de Ormuz. O norte-americano disse que a medida foi tomada após conversas com o Paquistão.

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